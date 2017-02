‘Robben heeft pech dat hij in hetzelfde tijdperk als Messi en Ronaldo speelt’

Arjen Robben is volgens Ronald Waterreus ‘het laatste pareltje van het Nederlandse voetbal’. De Oranje-international van Bayern München neemt het woendagavond met zijn werkgever op tegen Arsenal. Waterreus gaat uit van een overwinning van de Duitse topclub en hoopt op een mooie avond voor zijn oud-ploeggenoot.

"Ik heb nog met Arjen samengespeeld bij PSV toen hij zeventien of achttien jaar was", zegt de oud-international volgens Nusport. "Hij is sindsdien elk jaar beter geworden. Eigenlijk heeft hij pech dat hij in hetzelfde tijdperk als Lionel Messi en Cristiano speelt. Anders was hij één van de allerbesten."

Waterreus gaat uit van een 3-1 overwinning voor Bayern München op the Gunners. "Lewandowski gaat scoren, daar kun je bijna niet omheen. Laten we hopen dat Robben ook scoort. Ik durf me niet eens te wagen aan een voorspelling wie dan de derde gaat maken, want er zijn zoveel spelers bij Bayern die een doelpunt kunnen maken."