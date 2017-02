Barcelona gaat af in Parijs: ‘Dit hadden we niet voor ogen’

Barcelona ging dinsdagavond af op bezoek bij Paris Saint-Germain. De Catalanen verloren kansloos met 4-0 en lijken klaar in de Champions League dit seizoen, ondanks een return over drie weken in Camp Nou. Sergio Busquets legde direct na afloop de vinger op de zere plek.

Door doelpunten van Angel Di María (2), Julian Draxler en Edinson Cavani is PSG hard op weg naar de kwartfinales. “Zij waren beter in veel fases van de wedstrijd”, gaf Busquets na afloop aan tegenover de aanwezige media. “Hun tactische benadering was beter dan die van ons. Het had niets te maken met onze houding, maar puur met het voetbal. Zij zetten meer druk en waren tactisch beter. Ik denk dat de uitslag iets te zwaar is. We hadden iets anders voor ogen.”

De Spaans international geeft nog niet op. “We gaan proberen om terug te komen in Camp Nou, ook al weten we dat het heel moeilijk gaat worden.”