Sneijder levert contract met FC Utrecht in en denkt na over toekomst

Rodney Sneijder heeft zijn contract met FC Utrecht ingeleverd. De 25-jarige middenvelder heeft zijn plek in de selectie van de beloftenploeg in overleg opgegeven en gaat zich in de komende periode bezinnen op zijn toekomst.

Sneijder sloot begin dit seizoen aan bij het Jupiler League-team van FC Utrecht en kwam voor die ploeg deze jaargang tot nu toe twaalf keer in actie. Vijf keer stond de Utrechter in de basis, zeven keer viel hij in.

"Wij vinden het jammer dat Rodney een punt zet achter dit seizoen, maar respecteren zijn besluit en wensen hem veel geluk en succes toe in zijn toekomstige carrière, binnen én buiten de lijnen", zo laat Erik ten Hag via de officiële kanalen weten.

Voor zijn periode in de Domstad kwam Sneijder uit voor Ajax, RKC Waalwijk, Almere City FC en Dundee United. Ook stond hij al eerder, tijdens het seizoen 2011/12, in Utrecht onder contract