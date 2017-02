Bosz: ‘Dat moet een Ajax-speler niet doen, ik ga er nog wat van zeggen’

De actie van Joël Veltman tegen Sparta Rotterdam eiste zondagmiddag de nodige aandacht op, al had trainer Peter Bosz in eerste instantie niet helemaal door wat er nou precies gebeurde aan de andere kant van het veld. Na het terugzien van het incident is de oefenmeester echter duidelijk in zijn bewoordingen.