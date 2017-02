Blind gaf advies aan Janssen: ‘Hij opperde dat er belangstelling was’

Vincent Janssen houdt voorlopig het vertrouwen van bondscoach Danny Blind. De spits vervult een bijrol bij Tottenham Hotspur, maar dat zal er niet voor zorgen dat hij geen uitnodiging meer ontvangt voor het Nederlands elftal. De twee hadden onlangs contact en de keuzeheer adviseerde Janssen om het seizoen af te maken bij zijn huidige club, ondanks interesse van meerdere clubs.

"Ik heb vorige week nog contact met hem gehad. En vlak voor de transferdeadline ook, want hij had mogelijkheden om te vertrekken”, zei Blind zondagavond bij Studio Voetbal. Op aanraden van de bondscoach is Janssen bij Tottenham gebleven. "Vincent heeft ervoor gekozen om dit jaar vol te maken bij Tottenham. Daar is ook iets voor te zeggen. Ik heb hem gebeld en het gehad over zijn situatie. Toen opperde hij dat er belangstelling was. Hij kiest ervoor om de strijd aan te gaan.”

Eind maart staat de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Bulgarije op het programma. Janssen zal gewoon een uitnodiging ontvangen. "Ja, hij speelt weinig, maar hij speelt wel bij de nummer twee van Engeland en traint daar. Ik vind dat hij bijvoorbeeld tegen Aston Villa acceptabel speelde. Het gaat dan een eigen leven leiden over hoe hij speelt. Dan roept een oud-voetballer in Engeland weer wat. Maar we hebben geen drie jongens bij AC Milan, zoals dat vroeger het geval was. Een speler in de Nederlandse competitie is daarnaast lastig te vergelijken met iemand in het buitenland."