Galatasaray blameert zich op eigen veld tegen tegen degradatiekandidaat

Jan Olde Riekerink heeft zondag niet aan populariteit gewonnen onder de supporters van Galatasaray. De achterban is ontevreden over de prestaties van de club onder leiding van de Nederlandse trainer en ziet hem liever vertrekken dan blijven. Volgens Fanatik mag hij het seizoen in Istanbul afmaken. Desondanks groeit de druk op zijn schouders: zondagavond ging Galatasaray op eigen veld met 1-2 onderuit tegen degradatiekandidaat Kayserispor.

Galatasaray begon zonder de geblesseerde Wesley Sneijder aan het duel, maar met Nigel de Jong en Garry Rodrigues. Aan de kant van Kayserispor, dat de wedstrijd in ging als nummer zeventien van de Turkse competitie, verscheen Deniz Türüc aan de aftrap. De in Enschede geboren middenvelder stond na een klein half uur spelen aan de basis van de openingstreffer. Hij leverde de assist op Larrys Mabiala: 0-1. Diep in blessuretijd van de eerste helft maakte Levent Gülen het nog erger voor Galatasaray. Hij tekende voor de 0-2 en opnieuw was Türüc de aangever. Vlak voor tijd bracht Eren Derdiyok de spanning volledig terug met de aansluitingstreffer, maar verder dan dat kwam de thuisploeg niet. Zodoende profiteert de Turkse topclub niet van de nederlagen van titelconcurrenten Besiktas en Istanbul Basaksehir, en blijft het staan op de derde plaats met een achterstand van vijf punten op de koploper.

Kasimpasa - Medipol Basaksehir 4-0

De wedstrijd in het Recep Tayip Erdoganstadion was na een kwartier met een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg eigenlijk al gespeeld. Titi vond na tien minuten spelen als eerste het net en Adem Büyük verdubbelde de voorsprong een paar minuten later. Basaksehir hield daarna lang het doel schoon, maar in de laatste tien minuten ging het verder mis. Samuel Emem Eduok tekende met nog acht minuten te gaan voor de 3-0 en vlak voor tijd werd het dankzij André Castro ook nog 4-0.