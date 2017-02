Klaassen wrijft in de handen: ‘Die jongen kan lekker voetballen’

Davy Klaassen prijst zich gelukkig met de rentree van Bertrand Traoré bij Ajax. De aanvaller kreeg zondag tegen Sparta Rotterdam (2-0) direct een basisplek na zijn terugkeer van de Afrika Cup. De Burkinees opende de score na een goede individuele actie. "Die jongen kan lekker voetballen", zegt aanvoerder Klaassen lachend.

De basisplaats van Traoré ging ten koste van Justin Kluivert, die de afgelopen weken een goede indruk achterliet. "Mooi om te zien, zo’n jonge speler", zegt Traoré daar zelf over volgens het Algemeen Dagblad. "Ik kijk niet naar anderen met de gedachte dat hij mijn concurrent is. We hebben veel goede spelers nodig om onze doelen te bereiken."

"Ik ben fit teruggekomen uit Afrika. De trainer heeft het eerst op de trainingen aangezien, blijkbaar was het genoeg voor een plekje", vervolgt de vleugelspeler, die meerdere spelers van Sparta uitkapte vooraleer hij de score opende. "Hoeveel man ik voorbij ging? Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik wist wel dat ik die bal in de korte hoek moest schieten. Ik ben blij dat ik direct scoor nu ik weer terug ben in Amsterdam."