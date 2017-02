Roda JC verspeelt ruime voorsprong en moet genoegen nemen met punt

Het duel tussen Heracles Almelo en Roda JC Kerkrade heeft zaterdagavond in het Polman Stadion geen winnaar opgeleverd. De Limburgers leken lange tijd op weg naar hun eerste zege op vreemde bodem sinds 16 oktober van het vorig jaar, maar Samuel Armenteros gooide in de slotfase met twee doelpunten toch nog roet in het eten voor Roda: 2-2.

In een weinig hoogstaande eerste helft slaagden beide ploegen er nauwelijks in het publiek op de banken te krijgen. Na een attractieve openingsfase met kleine mogelijkheden over en weer, zakte het tempo flink en liet Roda het initiatief aan Heracles. De thuisploeg realiseerde echter slechts een optisch overwicht en kwam op slag van rust goed weg toen Thomas Bruns een kopbal van Daryl Werker op de doellijn weghaalde.

Het vormde het hoogtepunt van een verder zeer pover eerste bedrijf, waarin Bruns de Eredivisie-speler werd met de meeste schoten zonder doelpunt deze jaargang. De aanvoerder van Heracles produceerde twee afzwaaiers en staat na 36 inzetten nog steeds droog dit seizoen. Het was typerend voor het inspiratieloze spel van de Almeloërs, die voor de pauze geen enkel schot tussen de palen kregen.

Na de onderbreking kwam Heracles aanvankelijk iets beter voor de dag en was het na een uur spelen dicht bij de openingstreffer. Brandley Kuwas werd aan het werk gezet door Peter van Ooijen, maar de paal bracht redding voor Roda. Die misser kwam de Heraclieden vlak erna duur te staan. Eerst zeilde een schot van Mitchel Paulissen op gelukkige wijze binnen, waarna Tom Van Hyfte luttele minuten na de 0-1 met een poging van afstand de voorsprong verdubbelde voor de Kerkradenaren.

Ard van Peppen en Dani Schahin kregen vervolgens uitstekende kansen om het duel definitief op slot te gooien, maar zij faalden in de afronding. John Stegeman bracht voorts centrale verdediger Robin Pröpper binnen de lijnen als stormram en die wissel sorteerde direct effect. De invaller bediende elf minuten voor tijd Armenteros met het hoofd, waarna de clubtopscorer van Heracles succesvol afdrukte. Heracles ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker en hield uiteindelijk toch nog een punt over aan het treffen. Brahim Darri schilderde het leer voor het doel van de bezoekers, waarna Armenteros de score met het hoofd nivelleerde.