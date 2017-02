Mertens schittert bij goede generale repetitie voor Champions League-kraker

Napoli overnacht als nummer twee van de Serie A. Het team van Maurizio Sarri was vrijdagavond met 2-0 te sterk voor Genoa, dankzij treffers van Piotr Zielinski en Emanuele Giaccherini in de tweede helft. Napoli kende zodoende een goede generale repetitie voor de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Real Madrid van woensdag.

Het was de vraag of de hoogvlieger de spectaculaire 1-7 overwinning op Bologna van zaterdag een passend vervolg kon geven tegen Genoa. In de eerste helft leek het daar niet op. Napoli was niet zuinig met de mogelijkheden en kon de ban voor rust niet breken. Giovanni Simeone schoot over de lat, Kalidou Koulibaly volleerde van dichtbij naast en Marek Hamsik kopte langs de paal. Doelman Eugenio Lamanna hield een indraaiend schot van Lorenzo Insigne met de vingertoppen uit de kruising; vlak voor rust stuitte ook Giaccherini op Lamanna.

Na de pauze namen i Partenopei toch afstand. Een scrimmage bracht de bal voor de zestienmeterlijn bij Zielinski, die doeltreffend uithaalde in de rechterhoek. De Pool was in zijn laatste tien duels acht keer direct betrokken bij een doelpunt, met drie goals en vijf assists. De druk was van de ketel en Napoli kon op jacht naar de 2-0. Die kwam er dankzij een fraaie actie van Dries Mertens. In de sprint wipte de Belg de bal behendig langs zijn bewaker, om vervolgens Giaccherini te bedienen voor een leeg doel. De aanvaller luisterde zijn eerste basisoptreden ooit voor Napoli op met een doelpunt.