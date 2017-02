Middenvelder beëindigt loopbaan en wordt boer: ‘Neem afscheid van mijn droom’

Vanaf volgend seizoen ruilt Rick Hemmink het bestaan van profvoetballer in voor een leven als boer. De middenvelder speelt nu nog bij Achilles’29, maar heeft niet het idee dat hij het nog verder gaat schoppen in de voetballerij. Daarom gaat hij vanaf volgend seizoen aan de slag op de boerderij van zijn vader.

Hemmink doorliep de jeugdopleiding van FC Twente, waarna hij via Heracles bij Achilles’29 belandde. Vanaf volgend seizoen is hij amateurvoetballer bij HHC Hardenberg. “Ik hik er al jaren tegenaan, het is steeds net wel of net niet. Vaker net niet. Bij Achilles speelde ik voor de winterstop wel, nu sta ik er hier ook naast. Dat is de druppel. Ik word er niet gelukkig van”, zegt Hemmink tegen TC Tubantia.

“Ik kan wel weer ergens op stage gaan, maar wie zit er op Rick Hemmink van Achilles te wachten? Ik had mezelf tot mijn 25e gegeven, dan wilde ik in de eredivisie spelen, het liefst bij een club uit het linkerrijtje. Dat is niet gelukt. Ik ben nu bijna 24, ik vind het genoeg. Maar het voelt wel raar, ik neem afscheid van mijn droom”, legt de middenvelder uit, die vanaf volgend jaar dus boer is. “Ik denk niet dat ik een boer-boer ben en alleen maar tussen de koeien wil staan. Dat ga ik de komende jaren uitvinden. Boer worden, is geen droom. Maar ik zie mezelf gelukkig worden op de boerderij, hoe ik het straks ook invul.”