Miljoeneninkomsten van Ajax hangen af van laatste woord Dijks

Norwich City kan Mitchell Dijks komende zomer voor 3,5 miljoen euro overnemen, zo meldt De Telegraaf. Dat is de hoogte van de optie tot koop in het huurcontract van de linkerverdediger met de Championship-club.

Als Norwich City de optie tot koop licht, bedingt Ajax ook een percentage doorverkoop én een bonus bij promotie naar de Premier League. Volgens het dagblad heeft Dijks hoe dan ook het laatste woord. Norwich City kan de definitieve transferrechten alleen bemachtigen als Dijks instemt met een transfer.

Dijks, 24 jaar, presteert uitstekend bij Norwich City. De linkspoot debuteerde in de 0-1 zege op Cardiff City en had vervolgens met een doelpunt een productieve bijdrage in de 2-2 remise bij Wigan Athletic. The Canaries doen met een zevende stek volop mee in de strijd om een toegangsbewijs voor de play-offs om promotie.