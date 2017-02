Voormalig toptalent Feyenoord kwijnt weg: ‘Maar we gooien hem niet weg’

Anass Achahbar arriveerde afgelopen zomer bij PEC Zwolle in de hoop zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar de spits is inmiddels alweer overbodig geworden in het MAC³PARK stadion. Trainer Ron Jans maakte op 16 oktober van het vorige jaar voor het laatst gebruik van de diensten van Achahbar, die in de winterse transferperiode op huurbasis mocht vertrekken. Hij slaagde er echter niet in een nieuwe club te vinden en dus maakt de 23-jarige aanvaller het seizoen af in Zwolle, zo geeft technisch directeur Gerard Nijkamp aan.

"We hebben samen met Anass naar een oplossing gezocht", vertelt de beleidsbepaler aan Voetbal International. "Het wordt het komende half jaar moeilijk voor hem. Nicolai Brock-Madsen is in vorm, Stef Nijland komt weer terug en dan hebben we ook nog Hervin Ongenda gehuurd van Paris Saint-Germain. Het enige wat Anass kan doen is hard werken en laten zien dat hij recht heeft op speelminuten. Dat moet hij doen op de training en bij de wedstrijden van de beloften."

"Hij had bij elke Jupiler League-club aan de bak gekund, maar de vraag is of dat het podium is waarop je wilt acteren", vervolgt Nijkamp. "Het is niet dat we hem weggooien. Hij heeft het nu alleen erg moeilijk. In de zomer krijgt hij onder een nieuwe trainer een nieuwe kans. We geloven nog steeds in hem." Achahbar debuteerde in 2011 in het betaald voetbal voor Feyenoord, maar van een definitieve doorbraak in De Kuip kwam het niet, waardoor hij medio 2016 opteerde voor een transfer naar Zwolle. Tussendoor werd de voormalig jeugdinternational nog uitgeleend aan Arminia Bielefeld.