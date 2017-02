Bazoer na 104 dagen weer in actie: ‘Ik ben sterker geworden’

Riechedly Bazoer maakte dinsdagavond eindelijk zijn debuut voor VfL Wolfsburg. De middenvelder speelde ruim 75 minuten in de met 1-0 verloren bekerwedstrijd tegen Bayern München en kijkt na afloop met een tevreden gevoel terug op zijn eerste speelminuten voor die Wölfe, na zijn komst van Ajax afgelopen winter.

"Het was een lekker gevoel tegen Bayern te spelen, een grote club met sterke spelers. Ik voelde me lekker. Ik had niet vaak de bal en daarom moest ik veel lopen. Daarom was ik natuurlijk een beetje moe na zeventig minuten. Ik heb liever de bal", laat de zesvoudig Oranje-interantional optekenen door Wolfsburger Allgemeine. Bazoer kwam op 26 oktober van het vorige jaar voor het laatst in actie, in het bekerduel van Ajax met de amateurs van Kozakken Boys. Hij werd in januari voor twaalf miljoen euro binnen gehengeld door Wolfsburg.

"Tijdens het trainingskamp had ik bij de grote partijen van elf tegen elf snel door dat het spel veel sneller is, dat je sterk moet zijn en dat je veel moet lopen. In het begin had ik het zwaar, maar van dag tot dag ben ik sterker geworden", zegt Bazoer. De twintigjarige Utrechter hoopt zondagmiddag een rol te kunnen spelen in het competitieduel met TSG Hoffenheim. "Ik bied me aan, ik wil het de trainer zo moeilijk mogelijk maken."