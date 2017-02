Hernanes verlaat Juventus en gaat achttien miljoen verdienen in China

Juventus heeft de uitgaande transfer van Hernanes naar Hebei China Fortune donderdagavond officieel bevestigd. De Oude Dame geeft opening van zaken over de transfersom: Hernanes verkast voor een bedrag van acht miljoen euro, dat via bonussen met twee miljoen euro kan oplopen.

De club van onder meer Ezequiel Lavezzi stelde Hernanes volgens diverse Italiaanse media een tweejarig contract in het vooruitzicht. Gedurende die periode zou de 31-jarige Braziliaan circa achttien miljoen euro opstrijken. Het contract van Hernanes bij Juventus liep nog anderhalf jaar door.

De routinier, sinds 2015 actief in Turijn, was niet ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League en ontbrak zondag in de wedstrijdselectie van trainer Massimiliano Allegri voor de topper tegen zijn ex-club Internazionale. In China krijgt Hernanes te maken met Manuel Pellegrini. Behalve Lavezzi zijn ook spelers als Gervinho en Stéphane M'Bia actief bij Hebei China Fortune.