Milik kijkt in glazen bol: ‘Ajax zal hem ooit voor veel geld verkopen’

Arek Milik werd afgelopen zomer voor 32 miljoen euro door Ajax aan Napoli verkocht. Vanuit Italië volgt de Poolse spits de verrichtingen van zijn oude club op de voet. Milik vindt dat zijn oude team onder Peter Bosz ‘attractiever en tactisch vrijer’ speelt dan onder Frank de Boer. Daarnaast is de Pools international onder de indruk van Kasper Dolberg.

Toen De Boer nog aan het roer stond bij Ajax, was er veel kritiek op de speelwijze. “Als ik Ajax nu zie spelen, krijg ik het idee dat de ploeg attractiever speelt en tactisch vrijer is dan vorig jaar”, vertelt Milik in gesprek met Ajax Life. “Toen speelden we tegen teams die wisten wat we gingen doen. Ik vroeg me vaak af wat we anders moesten gaan doen, zodat we de tegenstander wel konden verrassen.”

Milik kijkt graag naar het huidige Ajax. “Deze ploeg kan in de laatste dertig, veertig meters doen wat het wil”, gaat Milik verder. “Er is meer creativiteit. Zowel op het middenveld als op de vleugels. Misschien leidt deze vrijere tactiek uiteindelijk niet tot de meeste punten. Die conclusie trek ik nu nog niet, maar ik vind het huidige spel mooier om naar te kijken.”

Ajax trok geen nieuwe centrumspits aan na het vertrek van Milik. Buitenspeler Bertrand Traoré mocht het proberen in de punt, maar vroeg in het seizoen werd duidelijk dat Dolberg dé nieuwe Ajax-spits is. “Ik hoor dat hij nog steeds vrij stil is. Maar in het veld doet hij het fantastisch. Hij spreekt met zijn voeten. Zijn rechterbeen is meedogenloos. Kasper is een groot talent. Ajax zal hem ooit voor veel geld verkopen.”