Voormalig Twente-middenvelder verlaat Newcastle voor Chinees avontuur

Cheick Tioté is de volgende speler die zijn carrière gaat vervolgen in China. De voormalig speler van FC Twente gaat naar verluidt een tweejarig contract tekenen bij Beijing Enterprise FC. Een verrassing, want de Ivoriaanse middenvelder leek op weg naar een andere Chinese club.

Volgens Engelse media werd Shandong Luneng de volgende bestemming van Tioté, maar hij kiest toch voor Beijing Enterprise FC. Die club komt, in tegenstelling tot Shandong Luneng, niet uit op het hoogste niveau van het Chinese voetbal. De dertigjarige middenvelder gaat in China komend seizoen op het tweede niveau spelen.

Volgens Shields Gazette tekent Tioté in de Chinese hoofdstad een contract voor twee seizoenen. Hoeveel Newcastle United ontvangt voor de middenvelder, is nog niet bekend. Tioté had in Engeland nog een contract tot het einde van het seizoen, dus the Magpies zullen in ieder geval een vergoeding ontvangen.