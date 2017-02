‘Ik dacht: ’hij gaat of bij Jan Smit in het zwembad of het kan wat worden‘’

Kees Kwakman maakte maandagavond wellicht het mooiste doelpunt uit zijn carrière. De middenvelder annex captain van FC Volendam nam in het thuisduel met FC Den Bosch (2-1) op schitterende wijze de 1-0 voor zijn rekening. Hij volleerde de bal vanaf vijftien meter op magistrale wijze in één keer in de rechter bovenhoek.

"Die bal was best wel in de lucht. Ik dacht: hij gaat of bij Jan Smit in het zwembad of het kan wat worden", vertelde Kwakman met een knipoog aan RTV Noord-Holland. "Het was een bal met een moeilijkheidsgraad van de Champions League en hij ging er ook in zoals in de Champions League."

"Het was een wereldgoal. Deze maak ik nooit meer. Dat ik aan het einde van mijn carrière nog zo'n goal maak, ik kan er echt niet over uit." Kwakman kan niet wachten om zijn doelpunt aan zijn zoontje te laten zien, ook al is deze nog groot voetballiefhebber. "Nou, hij draait een beetje bij. Ik maak hem ook gek met Lionel Messi. Ik denk dat hij heel trots is als hij dit ziet. Morgenochtend kiest-ie voor papa, maar van het weekend zal het wel weer anders zijn haha."