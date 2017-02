Conte verklaart woedeuitbarsting: ‘Ik ben in staat om iedereen te vermoorden’

Antonio Conte baarde zaterdagmiddag in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd van Chelsea tegen Arsenal opzien aan de zijlijn. De Italiaanse manager vierde het openingsdoelpunt van Marcos Alonso hartstochtelijk met de fans van the Blues en reageerde zijn frustratie in de tweede helft af op zijn assistent Angelo Alessio.

Conte verklaart in gesprek met Sky Sports waar die frustratie vandaan kwam. "We hadden ter voorbereiding op het duel een aantal standaardsituaties ingestudeerd en op een gegeven moment moest Victor Moses bij een hoekschop een Arsenal-speler verdedigen. Op zulke momenten moet N'Golo Kanté de oorspronkelijke positie van Moses overnemen, zodat dat deel van het veld niet onbemand blijft. Dat mislukte echter en dat reageerde ik af op Angelo", legt de oefenmeester uit. "Angelo is mijn rechterhand en daarmee ook doorgaans mijn slachtoffer, omdat hij het dichtst bij mij in de buurt zit."

"Op zulke momenten ben ik in staat om iedereen te vermoorden'', vervolgt Conte. ''Ik ben het type persoon dat alle manieren overboord gooit in het heetst van de strijd: het enige wat telt is winnen. Dat is omdat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, we zijn een eenheid." De Italiaan zag zijn elftal uiteindelijk eenvoudig afrekenen met Arsenal, dat zijn achterstand op de koploper zag oplopen tot liefst twaalf punten.