‘Prioriteit ligt bij rentree, daarna gaan we praten’

Door een knieblessure ontbreekt Klaas-Jan Huntelaar al sinds oktober bij Schalke 04. Op korte termijn lijkt de spits zijn rentree te kunnen maken bij die Königsblauen. Of hij aan zijn laatste maanden in Gelsenkirchen bezig is, weet Huntelaar nog altijd niet.

Het contract van de spits bij Schalke 04 loopt komende zomer af. “Ik wil me nu eerst volledig focussen op mijn rentree en in de laatste maanden van het seizoen nog van waarde zijn voor de ploeg. Daarna moeten we maar eens gaan praten, maar dat heeft voor mij nu helemaal geen prioriteit,” zegt Huntelaar op de website van Soccervision. ,,Ik zit nu in de laatste fase van mijn herstel. Dat laatste stukje is altijd wel mooi, dan begint het weer te kriebelen. Ik heb deze week weer vol meegetraind met de groep en dat voelt goed.”

De prestaties van Schalke vallen dit seizoen vooralsnog tegen, met een twaalfde plaats in de Bundesliga. “Dat is frustrerend, zeker als je geblesseerd moet toekijken. Wij zullen ons dan ook met name voetballend in de tweede seizoenshelft zeker moeten gaan verbeteren”, stelt de 76-voudig international. Hij hoopt binnen afzienbare tijd weer minuten te kunnen maken. “Als het goed voelt wil ik snel weer spelen. Ik ben altijd gretig.”