Özyakup woest op Van Persie: ‘Onze vriendschap is anders na vanavond’

De bekerwedstrijd tussen Besiktas en Fenerbahçe zondagavond stond bol van emotie. Ruzies op het veld liepen meer dan eens uit de hand, waarbij Robin van Persie regelmatig betrokken was. Hij had het op het veld flink aan de stok met Oguzhan Özyakup, de in Zaandam geboren Turks international. Hij kent Van Persie goed vanuit zijn tijd bij Arsenal, waar de twee een goede vriendschap op wisten te bouwen. Die vriendschap is wat Özyakup betreft na zondagavond voorbij.

Van Persie maakte tijdens de wedstrijd niet alleen ruzie met Özyakup, maar ook met Dusko Tosic. Na een duel tussen beide spelers zocht Tosic de Nederlander op en liet zich provoceren. Een vermeende kopstoot zorgde ervoor dat de de Besiktas-verdediger met rood van het veld ging. Van Persie haalde met gebaren later ook nog de woede van het thuispubliek op zijn hals. Nadat de Oranje-international de 1-0 maakte op aangeven van Jeremain Lens, vierde hij zijn doelpunt al glijdend voor de neus van Özyakup.

“Ik heb veel te zeggen over de incidenten op het veld, maar ik houd het voor me”, aldus Özyakup over Van Persie, die voor hem belangrijk was in zijn tijd bij the Gunners. “Er is wel iets wat ik kwijt wil. Ik was heel goed bevriend met een bepaalde speler op het veld. Dat is anders na vanavond. Soms zie je het ware gezicht van een voetballer op het veld.”

De wedstrijd zou bol staan van incidenten, waarbij Besiktas-trainer Senol Günes zijn handen niet thuis kon houden bij een ruzie met Fenerbahçe-verdediger Simon Kjaer. In de spelerstunnel zou ex-PSV’er Marcelo nog een kopstoot hebben uitgedeeld aan Martin Skrtel. Tosic wachtte Van Persie nog op in de catacomben, maar hij werd door de politie naar zijn eigen kleedkamer begeleid.