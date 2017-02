Mourinho: ‘Eerlijk is eerlijk, ik kan niet vijf jaar van zijn paspoort halen'

Het einde van Michael Carrick bij Manchester United lijkt nabij. José Mourinko komt er eerlijk voor uit dat de middenvelder, die in september zijn 36e verjaardag viert, te oud is voor een nieuw contract met de Premier League-club.

Carrick speelt de laatste weken een belangrijke rol in de plannen van Mourinho en leek daarmee in aanmerking te komen voor een verlenging van zijn aflopende contract. De Portugees neemt echter geen blad voor zijn mond. "Laten we eerlijk zijn. Ik kan alleen maar positief over Carrick zijn. Maar ik kan niet vijf jaar van zijn paspoort schrappen. Hij is geen dertig jaar meer."

Carrick maakte in de zomer van 2006 de overstap van Tottenham Hotspur naar Old Trafford, voor een slordige zeventien miljoen euro. De middenvelder won sindsdien vijf landstitel, de Champions League, de FA Cup en de League Cup. De uitlatingen van Mourinho over Carrick zullen ongetwijfeld de interesse van clubs uit China, de Verenigde Staten en de Premier League zelf wekken.