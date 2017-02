Dominant AS Monaco rekent af met medekoploper Nice en neemt afstand

AS Monaco heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de Franse landstitel. De Monegasken gingen op basis van doelsaldo als nummer één het treffen met OGC Nice in en waren met een 3-0 overwinning veel te sterk voor de medekoploper. Monaco koestert nu een voorsprong van drie punten op les Aiglons. Paris Saint-Germain kan in het geval van een overwinning op Dijon later op de zaterdag op drie punten komen.

Hoewel Monaco vanaf het eerste fluitsignaal de dominante partij was, was Danijel Subasic de eerste doelman die gepasseerd werd. Alassane Pléa bevond zich echter in buitenspelpositie, waardoor het feest niet doorging. Valère Germain zorgde er vervolgens voor dat de thuisploeg in de tweede helft uit de startblokken schoot: zijn kopbal op aangeven van Benjamin Mendy was Yoan Cardinale te machtig.

Nice werd daardoor gedwongen de aanval te zoeken, waardoor er voor Monaco meer ruimte kwam om uit te breken. Mendy vervulde een half uur voor tijd opnieuw de rol van aangever, toen zijn lage voorzet binnen werd gewerkt door de instormende Radamel Falcao. De beste kans voor de bezoekers was vervolgens voor Younès Belhanda, die vanaf flinke afstand over schoot. Met de 3-0 gooide Falcao de wedstrijd tien minuten voor tijd definitief in het slot.