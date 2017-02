‘Het ligt aan Bosz, maar ik zou niet weten waarom ik per se moet spelen’

Václav Cerny beleefde vrijdagavond een teleurstellende rentree bij Jong Ajax. De vleugelaanvaller stond na bijna twee maanden weer op het veld, maar moest in de tweede helft gewisseld worden tegen RKC Waalwijk (4-1 zege). Hoewel de wedstrijd van zondag met Ajax 1 tegen Roda JC Kerkrade te vroeg komt, is Cerny blij om op de weg terug te zijn.

"Ik zeg het je eerlijk, ik had heel graag meegaan", vertelt de negentienjarige Cerny zaterdag bij Ajax TV. "Bij Jong Ajax gaat het het hele seizoen al goed. We spelen met veel plezier, de mensen vinden het leuk en je staat niet voor niets tweede. Nu wil ik graag spelen, waar maakt me niet uit. Plezier heb ik overal, al is het wel anders of je in de ArenA speelt of op De Toekomst."

Cerny heeft echter niet direct een antwoord klaar op de vraag waarom juist hij, en niet een concurrent, zou moeten spelen in het elftal van Peter Bosz. "We zijn allemaal anders. Iedereen heeft iets beters of iets wat minder is", weet de Tsjech. "Ik denk dat ik de concurrentie aankan. Uiteindelijk ligt het aan de trainer, maar ik zou niet weten waarom ik wel en een ander niet moet spelen. Ik geloof er zeker nog in, anders heeft het geen zin."