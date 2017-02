De Jong: ‘We hebben nu geen echte buitenspelers meer, maar dat hoeft niet’

PSV verkocht afgelopen winter Luciano Narsingh aan Swansea City en besloot geen vervanger te halen. Daardoor kunnen de Eindhovenaren over een buitenspeler minder beschikken na de winterstop. Desondanks maakt Luuk de Jong geen zorgen over de bezetting van de flanken.

De aanvoerder van PSV heeft vertrouwen in Jürgen Locadia, die bijna weer fit is, Gastón Pereiro en Steven Bergwijn. “We hebben nu geen echte buitenspelers meer, maar we hebben laten zien dat dat in ons team ook niet hoeft. Wij kunnen het ook op een andere manier invullen”, stelt De Jong in gesprek met de NOS.

“Ik ben tevreden over de selectie. Natuurlijk kunnen er altijd spelers bij, helemaal als we daar beter van worden, maar we hebben nog steeds een sterke groep”, gaat de spits verder. Afgelopen winter werd alleen Marco van Ginkel toegevoegd aan de selectie van PSV. Onvermijdelijk blijft de vraag naar de doelpuntenproductie van De Jong zelf, die dit seizoen vooralsnog achter blijft. “Ga er maar vanuit dat ik elke week keihard train om ervoor te zorgen dat de ballen er op een gegeven moment wél invliegen.”