Manchester United struikelt na enorme misser Mata opnieuw over Hull City

Manchester United heeft woensdagavond de derde opeenvolgende remise geboekt in de Premier League. Voor eigen publiek kwamen the Red Devils niet verder dan 0-0 tegen Hull City. Juan Mata liet in de tweede helft een gigantische kans onbenut. Ronald Koeman kwam ook niet tot winst: met Everton remiseerde de Nederlander op bezoek bij Stoke City, waar Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay een basisplek hadden.

Manchester United - Hull City 0-0

Hull City had donderdag al gewonnen van Manchester United in de EFL Cup (2-1), al was het niet genoeg om door te bekeren. The Tigers hadden in ieder geval een idee hoe de ploeg van José Mourinho bestreden moest worden en presteerden naar behoren op Old Trafford. Hull City was zeker niet de bovenliggende partij, maar maakte het Manchester United wel erg lastig. De thuisploeg wist weinig kansen te creëren in het eerste halfuur. Daarna werd Zlatan Ibrahimovic bediend door Paul Pogba; de Zweed faalde in de afronding. Even daarna waren de rollen omgedraaid en kreeg Pogba op aangeven van Ibrahimovic de beste kans van de eerste helft. Doelman Eldin Jakupovic leverde een uitstekende redding in de korte hoek.

Ook in de tweede helft hield Hull City de nummer zes van de Premier League in bedwang. Marcus Rashford was elf minuten na rust wel dichtbij: hij controleerde de bal goed, maar de bal rolde langzaam langs het doel na het schot dat volgde. Kort daarna leidde een kopbal van Rashford tot een kans voor Wayne Rooney en in de rebound was Ibrahimovic evenmin succesvol. Verreweg de grootste mogelijkheid was voor Mata. Een meter voor het doel kreeg de Spanjaard de bal voor de voeten, maar hij schoot op keeper Jakupovic. Die voorkwam het openingsdoelpunt. Aan de overzijde was David de Gea aan de grond genageld, toen Lazar Markovic de paal trof.

Stoke City - Everton 1-1

Het was een onderhoudende eerste helft, waarin beide ploegen eenmaal scoorden. Via Peter Crouch kwam Stoke City binnen zeven minuten op voorsprong. Verdediger Mason Holgate lette niet op, waardoor Marko Arnautovic een lange bal kon verlengen richting Peter Crouch. Die tikte van dichtbij binnen en werd de oudste speler ooit (36 jaar en twee dagen) die de barrière van honderd Premier League-doelpunten doorbrak. Hij vierde de prestatie via de kenmerkende 'robot'. Everton kwam zes minuten voor rust langszij. Stoke City-verdediger Ryan Shawcross verlengde een voorzet van Seamus Coleman licht. De arbitrage keurde het doelpunt eerst af vanwege buitenspel van Romelu Lukaku, maar kwam later tot de conclusie dat Shawcross de bal raakte. Ronald Koeman, die aanwinst Morgan Schneiderlin overigens liet debuteren in de basis, bracht Ademola Lookman na 68 minuten binnen de lijnen en de jongeling kreeg direct een kans. Everton-keeper Joel Robles, die de voorkeur kreeg boven Maarten Stekelenburg, voorkwam een doelpunt van Stoke City-debutant Saido Berahino.