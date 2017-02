Traoré stuit bij beslissende strafschop op 44-jarige held van Egypte

Egypte is woensdagavond doorgedrongen tot de finale van de Afrika Cup. De Farao's waren tegen Burkina Faso de onderliggende partij, maar bekerden door na strafschoppen na een 1-1 gelijkspel. Bertrand Traoré miste de beslissende penalty en wacht de troostfinale met Burkina Faso; de 44-jarige keeper Essam El-Hadary werd de held van Egypte.

Zowel Burkina Faso als Egypte leek vooral bang om te verliezen. Beide ploegen opereerden bijzonder voorzichtig en creëerden daardoor nauwelijks kansen. Hoewel Egypte vooraf werd gezien als lichte favoriet, mocht Burkina Faso in de eerste helft het spel maken. Het team van Paulo Duarte deed echter vrijwel niets met het overwicht in balbezit. Egypte mikte voornamelijk op de counter. Het eerste bedrijf ging daardoor vrij geruisloos voorbij. Kort voor rust had Kahraba van Egypte nog een aardige mogelijkheid: hij schoot uit de draai en dwong keeper Kouakou Herve Koffi tot een redding. Verder beperkten beide teams zich voornamelijk tot vruchteloze afstandsschoten.

Toch eindigde de wedstrijd niet in een bloedeloze 0-0. Egypte opende op fraaie wijze de score: Kahraba legde terug op Mohamed Salah, die vanaf de rand van het zestienmetergebied de bal met veel gevoel in de bovenhoek plaatste. Het doelpunt was tegen de verhoudingen in en Burkina Faso stelde dan ook alles in het werk om de treffer weg te poetsen. Dat lukte dankzij Aristide Bancé. De aanvaller nam de bal in het zestienmetergebied aan op de borst en haalde doeltreffend uit. Egypte incasseerde daardoor het eerste doelpunt van het toernooi.

Er moest zodoende een verlenging aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. Die kwam er echter niet binnen 120 minuten. Er waren nauwelijks serieuze kansen in de extra tijd en dus volgde een penaltyserie. Abdallah El-Said miste de eerste voor Egypte; Alain Traoré was wel trefzeker voor Burkina Faso. Toch bekerde Egypte door, want keeper El-Hadary keerde een poging van collega-doelman Koffi en pakte de inzet van Bertrand Traoré. Egypte gaat naar de finale: daarin wordt Kameroen of Ghana zondag de tegenstander. Voor Burkina Faso wacht een duel om de derde plek met een van beide teams.