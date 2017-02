Kishna: ‘Als je beelden bekijkt, zie je dat we een goed duo waren bij Ajax’

Lille beschikt plots over twee Nederlandse buitenspelers. In de slotfase van de transfermarkt maakte zowel Anwar El Ghazi als Ricardo Kishna de overstap naar les Dogues. Beide voormalig Ajacieden hoopten volgens Kishna ooit herenigd te worden, maar hadden niet verwacht dat het in de afgelopen transferperiode al zou gebeuren.

"Wat grappig is, is dat ik hem sprak voordat we hierheen gingen", vertelt Kishna op de website van zijn nieuwe club. De interesse van Lille in El Ghazi was al enkele weken bekend en de bij Ajax vertrokken buitenspeler vroeg Kishna om advies. "Twee weken later heb ik dezelfde kans gekregen. We spraken veel over de club. Hij was verbaasd en blij dat ik erbij kwam. We hebben in het verleden samen gespeeld en dat wilden we nog eens doen. Als je video's van die tijd terugziet, zie je dat we veel assists aan elkaar leverden en veel doelpunten maken. We pasten als duo goed bij elkaar."

Kishna spreekt verder van een 'speciale dag'. De 22-jarige huurling van Lazio werd woensdag officieel voorgesteld bij Lille. "Ik begin aan een nieuw avontuur bij deze club. Ik ben erg blij om hier te zijn. Ik hoorde enige tijd geleden al dat Lille mij wilde hebben. Het is een mooie club die een nieuwe richting inslaat", laat Kishna weten. "Daar ben ik enthousiast over. Luis Campos (toekomstig sportief directeur, red.) vertelde me dat het project internationaal georiënteerd is en dat er veel jonge spelers bij betrokken zijn."