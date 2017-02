Fans Rayo Vallecano zorgen al na één dag voor vertrek ‘nazi’ Zozulya

Roman Zozulya maakte dinsdag op huurbasis de overstap van Real Betis naar Rayo Vallecano, maar de middenvelder zal het seizoen gewoon voltooien in Sevilla. De overgang van de Oekraïener is afgeketst vanwege de supportsprotesten die volgden op de transfer, zo melden beide clubs woensdag via de officiële kanalen.

Zozulya sympathiseert met de uit zijn vaderland afkomstige Right Sector, een extreem-rechtse nationalistische paramilitaire organisatie. Om die reden schoot de transfer bij een deel van de Rayo-aanhang dan in het verkeerde keelgat. Die onvrede werd woensdag extra kracht bijgezet tijdens de ochtendtraining met een spandoek waarop de tekst 'Vallecas is geen plek voor nazi's, wegwezen' te lezen was. Voorts is de overgang in onderling overleg tussen Rayo en Real Betis geannuleerd.

"Diverse supportersgroeperingen van Rayo maakten bezwaar tegen deze transfer. Na overleg tussen alle betrokken partijen is besloten dat hij terugkeert naar ons. We moeten onze speler in bescherming nemen. Dat is onze verantwoordelijkheid", vertelt Betis-directeur Miguel Torrecilla. De beleidsmaker zegt dat Zozulya geschrokken is door de gebeurtenissen. "Het doet hem veel pijn wat er allemaal gebeurd is, het heeft hem diep geraakt. Hij heeft een open brief aan de supporters van Rayo gestuurd, maar die is blijkbaar niet op waarde geschat."