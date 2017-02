Twente-nieuweling niet bang voor koploper Feyenoord: ‘Laat maar komen’

Oussama Assaidi maakte afgelopen zondag zijn rentree in de Eredivisie in het met 1-2 gewonnen uitduel tegen PEC Zwolle. De aanvaller luisterde zijn debuut voor FC Twente op met een doelpunt. Nu wacht komende zondag de eerste thuiswedstrijd voor Assaidi in dient van de tukkers.<.b>

Dan komt uitgerekend koploper Feyenoord op bezoek en daar kijkt Assaidi naar uit. “Ik vind het mooi dat mijn eerste thuiswedstrijd voor FC Twente uitgerekend tegen de koploper is. We hebben een sterke ploeg en zeker met die fanatieke fans achter ons kunnen we een goed resultaat halen. Laat maar komen”, zegt de aanvaller tegenover Voetbal International.

“De afgelopen weken hoorde ik geregeld: Als hij net zo goed is als bij Heerenveen, ja dan.. Daaruit spreek toch een zeker voorbehoud”, stelt de aanvaller, die Friesland in 2012 inruilde voor Liverpool. Twente pikte Assaidi afgelopen winter transfervrij op en hij kijkt wisselend terug op zijn debuut. “Door mijn fysieke staat was ik ook niet helemaal vrij en speelde ik teveel op zeker. Ik denk dat ik wel heb aangetoond dat ik het voetballen nog niet ben verleerd. Ik ben toch ruim vier jaar uit de picture geweest.”