Smaakmaker laat Dortmund schrikken: ‘Komende zomer tijd om te gaan’

Pierre-Emerick Aubameyang is momenteel de smaakmaker bij Borussia Dortmund en heeft daardoor de aandacht getrokken van de absolute Europese top. De Gabonees zegt tegenover RMC dat het komende zomer tijd is om die stap te gaan maken.

“Als ik een niveau hoger wil gaan spelen, moet ik komende zomer gaan. Maar we moeten de voorstellen afwachten en kijken of ik bij die club kans op speeltijd heb”, zegt Aubameyang tegenover het Franse radiostation. De aanvaller werd al diverse keren in verband gebracht met Real Madrid. “Die club blijft een droom, maar er zijn teveel geruchten.”

De huidige topscorer van de Bundesliga kwam in 2013 voor dertien miljoen euro over van Saint-Étienne. Dit seizoen trof Aubameyang in 23 wedstrijden 20 keer het net. Geïnteresseerde clubs moeten echter wel diep in de buidel tasten voor de Gabonees, want Borussia Dortmund verlangt tachtig miljoen euro. Aubameyang ligt nog tot 2020 vast in Duitsland.