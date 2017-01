Ajax maakt tijdelijke overstap Dijks naar Norwich officieel

Mitchell Dijks maakt het seizoen definitief af bij Norwich City. De nummer acht van de Championship huurt de linksback voor de rest van het seizoen van Ajax, zo laat de Eredivisionist weten via de clubsite. In Amsterdam verloor de linkervleugelverdediger zijn basisplaats aan Daley Sinkgraven. Op het tweede niveau van Engeland wil hij weer wekelijks aan spelen toekomen.

Ajax en Norwich City hadden vorige week al een akkoord over de transfersom van vier miljoen euro. Dijks had een goed gesprek met manager Alex Neil, maar weigerde een definitieve overstap omdat ‘het gevoel niet honderd procent was’. Enkele dagen later werd bekend dat Dijks alsnog voor the Canaries koos, maar op huurbasis.

Dijks, die een optie tot koop in zijn huurcontract krijgt, trainde dinsdagochtend al voor het eerst mee met zijn nieuwe ploeggenoten. Op dinsdag 7 februari kan hij zijn debuut maken in de uitwedstrijd tegen Wigan Athletic. Het contract van de 23-jarige verdediger bij Ajax loopt nog tot medio 2018.

