Ajax neemt Kroatisch toptalent per direct over van Bayern München

Ajax neemt Antonio Trograncic over van Bayern München. Het zeventienjarige talent was twee weken op proef op Amsterdam en is door de keuring heen. Hoewel Ajax de overstap nog niet heeft bevestigd, maakt de Duitse topclub dinsdag melding van de transfer.

De in Duitsland geboren Kroatische middenvelder verlaat Bayern naar verluidt omdat hij daar een gebrek aan toekomst had. Bij Ajax verwacht hij meer kans te maken op een doorbraak. Hij speelde onlangs mee in een oefenwedstrijd van de Ajax Onder-19 tegen NAC Breda.

Trograncic, wiens contract in München doorliep tot medio 2018, trainde onder Josep Guardiola op zijn vijftiende voor het eerst mee met het eerste elftal van Bayern. Het afgelopen jaar speelde hij bij Bayern Onder-17. Naar verwachting sluit hij aan bij het hoogste jeugdelftal van Ajax en tekent hij een contract voor drie jaar.