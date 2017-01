‘Die actie verbaasde me, hij heeft het niet heel makkelijk bij Feyenoord’

Bilal Basacikoglu leek zondag in de thuiswedstrijd tegen NEC op het scorebord te verschijnen. De aanvaller van Feyenoord zag zijn eerste competitietreffer sinds maart 2016 echter in rook opgaan, omdat Nicolai Jörgensen de bal nog een laatste zetje gaf. Het zorgt voor verdeelde meningen onder oud-aanvallers. Pierre van Hooijdonk vindt het aan de ene kant terecht dat het wordt weggelachen door de spelersgroep.

"Maar het gaat me om de essentie. Stel je nu eens voor dat het niet Basacikoglu was die dat balletje voorbij de keeper van NEC had getikt bij 3-0, maar Michiel Kramer, die als invaller op weg was geweest naar de 1-0", zo stelt Van Hooijdonk in gesprek met het Algemeen Dagblad. "In dat geval had het doelpunt van Jørgensen opeens een heel andere lading gekregen." De oud-aanvaller vindt dat spitsen 'een beetje egoïstisch' moeten zijn. "Maar hij moet wel altijd het teambelang voorop stellen. En ik vind dat Jörgensen dat in dit geval heeft nagelaten."

Michael Mols was persoonlijk van de bal van Basacikoglu af gebleven. "Jörgensen heeft ook altijd wel oog voor zijn ploeggenoten, volgens mij. Daarom verbaasde die actie mij zo. Basacikoglu heeft het niet heel makkelijk bij Feyenoord. Juist voor zo'n jongen was het lekker geweest als hij even een doelpuntje achter zijn naam had bij kunnen schrijven, dat hij even voor 'zijn' publiek had kunnen juichen." Harry van der Laan ziet geen enkel bezwaar in de actie van Jørgensen. "Een club als geheel heeft er baat bij om een topscorer in huis te hebben. Een spits voetbalt domweg lekkerder met goals achter zijn naam. Dat zal Basacikoglu moeten inzien. Als Feyenoord straks op die Coolsingel staat, mede dankzij dertig goals van Jörgensen, profiteert iedereen. Ook Basacikoglu."