AZ slaat toe op transfermarkt en haalt Noors international

AZ heeft zich versterkt met Jonas Svensson van Rosenborg BK. De 23-jarige rechterverdediger heeft maandag zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot de zomer van 2021 aan de club uit Alkmaar verbindt.

De zesvoudig international van Noorwegen, die 228 wedstrijden voor Kopenhagen speelde, heeft naar verluidt ruim anderhalf miljoen euro gekost, zo wist de krant Adresseavisen afgelopen zaterdag al te melden. “Ik heb veel positieve dingen over AZ gehoord”, zegt Svensson. “Ik ken Markus Henriksen goed en heb veel met hem gesproken. We hebben nog samengespeeld bij Rosenborg. Markus heeft me geadviseerd hier naartoe te komen, dus dat geeft me de zekerheid dat het een goede stap is.”

“We zijn erg blij dat we met Svensson een international hebben aangetrokken”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. “Voor een speler van zijn leeftijd heeft hij al veel wedstrijden op zijn naam staan, plus de nodige Europese ervaring. Met zijn verdedigende en aanvallende kwaliteiten voldoet Jonas aan het profiel dat AZ van een rechtsback heeft. Uiteraard krijgt hij tijd om te acclimatiseren, we zijn ervan overtuigd dat hij een toegevoegde waarde voor ons elftal wordt.”