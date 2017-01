‘Ik heb Overmars niet gezien, maar er komt snel nieuws over mijn contract’

Lasse Schöne beschikt over een aflopend contract bij Ajax en directeur voetbalzaken Marc Overmars liet in een eerder stadium al weten dat het verlengen van de verbintenis van de routinier de hoogste prioriteit heeft. Vooralsnog is er nog geen witte rook gesignaleerd bij Ajax, maar de Deen denkt dat er binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid komt.

“Ik heb Overmars niet gezien”, reageerde Schöne na afloop van de wedstrijd tegen ADO Den Haag op de vraag van AT5 of de bestuurder zich nog in de kleedkamer had gemeld met een nieuw contract. De middenvelder is het nieuwe jaar met drie doelpunten uit drie wedstrijden uitstekend begonnen: “Dat komt mij wel ten goede denk ik. Binnenkort komt er meer nieuws over de contractverlening.”

Ajax won weliswaar met 3-0 van de tegenstander uit de Hofstad, maar Schöne was na afloop van de wedstrijd niet erg enthousiast over het spel van zijn ploeg: “Ik vond ons spel niet heel sprankelend, maar we zijn ook niet echt in de problemen gekomen. We hebben genoeg kansen en heel veel voorzetten gehad. Een paar keer op een vrije trap zijn we gevaarlijk geweest. Als je er dan twee of drie meer maakt, dat had gekund vandaag, dan zou dat doelsaldo ook wel meehelpen.”