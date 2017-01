Heerenveen en Groningen krijgen geen voet aan de grond in noordelijke derby

SC Heerenveen en FC Groningen zijn zondagmiddag niet tot scoren gekomen tijdens de Derby van het Noorden. Beide ploegen kregen wel mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar konden een derde gelijkspel in de 23ste editie van Heerenveen - Groningen niet afwenden. De Friezen staan nu tien punten achter op nummer drie PSV en moeten omlaag kijken; Groningen stijgt in ieder geval tijdelijk naar plek negen.

Martin Ödegaard kreeg zijn eerste basisplaats bij Heerenveen en deed in de eerste helft één keer van zich spreken, toen zijn voorzet na een halfuur bijna tot doelpunt werd gepromoveerd door Groningen-verdediger Etiënne Reijnen. Doelman Sergio Padt kon een eigen doelpunt maar net voorkomen. De bezoekers waren juist goed van start gegaan in het Abe Lenstra Stadion, al liet Heerenveen zich gaandeweg de eerste helft meer zien. Padt kende de nodige moeite met een uithaal van Sam Larsson en na zestien minuten volgde een van de grootste kansen van de eerste helft. Arber Zeneli werd op fraaie wijze bediend door Stefano Marzo en probeerde het van dichtbij met een halve omhaal. De inzet miste de juiste richting.

Ook Reza Ghoochannejhad was niet succesvol in de afronding. De gedeeld Eredivisie-topscorer, vorige week goed voor een hattrick tegen PSV, stond na een hoekschop vogelvrij. De Iraniër leek de 1-0 binnen te knikken, maar opnieuw lette Padt goed op. Op slag van rust kopte Mimoun Mahi wel raak aan de overzijde. De meegereisde supporters juichten echter te vroeg, want arbiter Ed Janssen floot omdat de bal bij de voorbereiding over de achterlijn was geweest. De scheidsrechter viel verder op doordat hij veel toeliet, wat tot een felle maar kaartloze eerste helft leidde.

Ook de tweede helft begon attractief. Verdediger Kasper Larsen van Groningen kopte maar net langs het doel van Erwin Mulder, nadat Heerenveen de bal niet goed wegwerkte. Aan de andere kant werd Padt opnieuw tot een redding gedwongen, ditmaal door Lucas Bijker. Daarna namen beide ploegen gas terug en volgde een slordige fase. Ödegaard werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald, terwijl Sörloth bij Groningen het veld verliet. Beide ploegen bleven aanvallend onmachtig, al was Luciano Slagveer in de slotminuut nog dichtbij. Hij kwam bij de tweede paal net tekort na een voorzet van Bijker.