‘El Ghazi tekent zaterdag contract bij Lille OSC’

De transfer van Anwar El Ghazi naar Lille OSC hing al een tijd in de lucht en volgens De Telegraaf zijn Ajax en de Franse club zaterdagochtend tot een akkoord gekomen. De buitenspeler zet naar verwachting later op de dag zijn handtekening in de Noord-Franse stad.

El Ghazi tekent naar verluidt een contract dat hem tot medio 2021 aan Lille gaat verbinden. De club legt bijna negen miljoen euro neer voor de aanvaller, die nog tot de zomer van 2019 vastligt in Amsterdam. Ajax heeft daarnaast ook een doorverkooppercentage bedongen.

Directeur Marc Overmars is achter de schermen al druk bezig met de opvolging van El Ghazi. Ajax wordt in verband gebracht met een flink aantal buitenspelers, waarvan de Mexicaan Jürgen Damm de laatste in het rijtje is. De Amsterdammers hebben nog drie dagen om een vervanger aan te trekken.