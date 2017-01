‘PSV en Zenit bereiken akkoord over Pröpper’

Davy Pröpper staat volgens het Russische Sport-Express voor een overstap naar Zenit Sint-Petersburg. Het medium meldt dat PSV en de Russische topclub in hoofdlijnen een akkoord hebben bereikt over de transfersom. Afgelopen zomer meldde Zenit zich ook al in Eindhoven voor Pröpper, toen gaf de middenvelder aan geen interesse te hebben.

De 25-jarige Pröpper heeft zelf nog geen akkoord bereikt met de Russische club. Hij speelt sinds de zomer van 2015 voor PSV, dat destijds zo’n 4,5 miljoen euro voor hem neertelde. Pröpper speelde zich direct in de basis en groeide uit tot dragende kracht. Dit seizoen kwam hij in de Eredivisie tot dusver negentien keer in actie en was hij vier keer trefzeker.

Afgelopen zomer werd Pröpper, wiens contract in Eindhoven doorloopt tot de zomer van 2020, in Sint-Petersburg gezien als de ideale kandidaat opvolger van Axel Witsel. De Belgisch international leek toen op weg naar de uitgang, maar vertrok deze maand pas. Hij tekende voor Tianjin Quanjian en Pröpper wordt opnieuw gezien als zijn vervanger.