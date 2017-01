Ziyech koestert geen wrok: ‘Ook ik ben enorm trots en blij hoe ze het doen’

Bondscoach Hervé Renard besloot Hakim Ziyech niet mee te nemen in de Marokkaanse selectie voor de Afrika Cup. Een behoorlijke teleurstelling voor de spelmaker van Ajax. Toch is hij er trots op hoe zijn land momenteel presteert in Gabon, zo vertelt hij in gesprek met FOX Sports.

“Ook ik ben enorm trots en enorm blij dat ze eindelijk weer eens de kwartfinale hebben gehaald. Nu is het zaak om van daaruit door te pakken en nog verder te komen”, zegt Ziyech over de prestaties van het Marokkaanse elftal op de Afrika Cup. In de kwartfinale wacht voor de Leeuwen van de Atlas een ontmoeting met Egypte. “Of ze kunnen winnen? Ja, voetbal is gek hè. Als je van Ivoorkust kan winnen, kun je ook van Egypte winnen.”

Ondanks dat Ziyech door bondscoach Renard gepasseerd werd voor de Afrika Cup, spreekt hij nog wel af en toe zijn teamgenoten. “Met sommige jongens heb ik wel contact ja, maar niet heel veel, omdat je ze ook niet wilt storen”, stelt de middenvelder van Ajax. Uiteindelijk liet Renard Ziyech links liggen, omdat hij bang was dat Ziyech dwars zou liggen als hij op de bank plaats moest nemen.