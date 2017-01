Bosz houdt Ziyech niet tegen: ‘Dan is de conclusie dat hij ze slecht raakt’

Peter Bosz heeft er geen problemen mee dat Hakim Ziyech vaak van afstand probeert te schieten. De aanvallende middenvelder probeert het vaak vanuit de tweede lijn, maar dat levert zelden een doelpunt op. De trainer van Ajax is echter niet van plan om de Marokkaans international daar op aan te spreken.

“Dan is de conclusie dat hij ze slecht raakt,” doelt Bosz in gesprek met Ajax Life op de statistiek dat Ziyech voor de winterstop al 61 doelpogingen loste. “Vanuit de tweede lijn schieten is een kwaliteit van Ziyech. Hij is een passende middenvelder, geen lopende. Davy Klaassen is dat wel. Hij duikt nog wel eens op achter de verdediging, soms na passes van Ziyech.”

De oefenmeester voegt eraan toe dat heus niet alle ballen van Ziyech ‘bij de cornervlag’ eindigen: “Er riep wel eens iemand: je moet schieten wil je kunnen scoren. Daar is Hakim mee bezig. Met zijn techniek zullen de ballen straks heus wel op goal zijn en misschien wel erin.” De 23-jarige Ziyech scoorde dit seizoen reeds tien keer in 24 officiële wedstrijden.