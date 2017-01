Manchester United reist ondanks nederlaag af naar Wembley voor bekerfinale

Manchester United heeft zich donderdagavond ternauwernood geplaatst voor de finale van de EFL Cup. Het elftal van José Mourinho had vorige week in eigen huis eenvoudig gewonnen van Hull City (2-0) en dacht donderdagavond probleemloos door te bekeren, toen Paul Pogba halverwege de tweede helft het openingsdoelpunt van Tom Huddlestone ongedaan had gemaakt. Hull scoorde in de slotfase nog, maar strandde uiteindelijk in het zicht van de haven: 2-1. United stuit in de eindstrijd op Southampton, dat Liverpool over twee duels versloeg.

Ondanks de weinig hoopgevende uitgangspositie die Hull had overgehouden aan de heenwedstrijd op Old Trafford, weigerde de ploeg van Marco Silva bij voorbaat de handdoek te werpen. The Tigers begonnen vol goede moed aan het treffen en slaagden er nog in de eerste helft in de spanning volledig terug te brengen in het tweeluik. Maros Rojo beging in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Harry Maguire, waarna Huddlestone David de Gea verschalkte vanaf de stip.

United maakte een bijzonder tamme indruk in het eerste bedrijf, maar was op slag van rust plots dicht bij de gelijkmaker. Zlatan Ibrahimovic troefde Michael Dawson af, waarna hij zijn geluk beproefde op twintig meter van het doel van Hull. Het schot van de Zweedse spits werd echter gepareerd door doelman David Marshall.

Halverwege het tweede bedrijf zouden the Red Devils de score alsnog nivelleren. Marcus Rashford stormde het strafschopgebied van Hull binnen, waarna Huddlestone de rappe aanvaller met een uiterste krachtinspanning een halt toeriep. De doelpuntenmaker bracht de bal met een sliding echter bij Pogba. De Fransman duwde het leder vervolgens met de buitenkant van de voet richting de verre hoek en leek de spanning zo uit de ontmoeting te halen. Hull gaf zich echter niet gewonnen en tekende in de slotfase nog voor de 2-1 via Oumar Niasse, maar verder zou de thuisploeg niet meer komen.