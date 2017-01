Heracles neemt Zweedse bankzitter per direct over van FC Utrecht

Kristoffer Peterson verlaat FC Utrecht per direct om te gaan spelen voor Heracles Almelo. Beide clubs kwamen donderdag tot een akkoord over de transfersom, waarna de 22-jarige Zweed heeft een contract getekend in Almelo tot de zomer van 2019.

Peterson moest in Utrecht genoegen nemen met een bijrol. Hij gaf aan elders meer aan spelen toe te komen en heeft zijn zin gekregen met een overstap naar Heracles. “Na diverse gesprekken met hem kwamen beide partijen tot de conclusie dat de concurrentie in de Domstad voor hem te groot is en dat daardoor kans op speeltijd niet gegarandeerd is”, laat Ten Hag weten op de clubsite. “Een vertrek naar een andere club is daarom de beste oplossing. Hij heeft aangegeven deze mogelijkheid, nu de kans zich voordoet, te willen benutten.”

Vrijdag meldt Peterson zich voor het eerst bij Heracles. “We hebben met Kristoffer een prima aanvaller vastgelegd. Hij is zeer talentvol, wij zien in hem een directe versterking voor onze selectie”, aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de website van de Almeloërs.