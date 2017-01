Dijks blijft bij Ajax: ‘Norwich City verdient ook geen negentig procent’

Mitchell Dijks maakt het seizoen af bij Ajax. De linkerverdediger bracht woensdag een bezoek aan Norwich City, maar hij gaat ondanks 'het goede verhaal' van manager Alex Neil niet in op de avances van de nummer tien van de Championship.

"Het gevoel moet honderd procent goed zijn en dat was het niet. Een club als Norwich verdient ook geen negentig procent", zo laat zaakwaarnemer Dick van Burik donderdag in gesprek met De Telegraaf weten. Ajax en Norwich City zaten op een lijn over een transfersomvan vier miljoen euro, exclusief een doorverkooppercentage, terwijl Dijks volgens het dagblad 'een uitstekend contract' in Norwich had kunnen ondertekenen.

Dijks, dit seizoen goed voor vijftien officiële wedstrijden namens Ajax, kan de laatste maanden niet rekenen op een basisplaats. Trainer Peter Bosz geeft op de linksbackpositie de voorkeur aan Daley Sinkgraven. Het contract van de 23-jarige Dijks met Ajax loopt volgend jaar zomer ten einde.