Ghana geeft groepswinst weg aan Egypte, Uganda en Mali roemloos ten onder

Egypte heeft de kwartfinales van de Afrika Cup bereikt als groepswinnaar. Ghana, dat zich al had geplaatst, werd met 1-0 verslagen door een doelpunt van Mohamed Salah. Het duel tussen Uganda en Mali leverde geen winnaar op, beide landen zijn uitgeschakeld.

Egypte – Ghana 1-0

Ghana was door twee overwinningen op rij al zeker van de volgende ronde. Tegenstander Egypte was dat met vier punten nog niet, maar het moest raar lopen wilde de ploeg van bondscoach Héctor Cúper de groepsfase niet overleven. Voor Ghana stond alleen de groepswinst op het spel. Dat de druk er af was bij de ploeg van Avram Grant was te zien aan de spelers. Egypte begon fel aan het duel en kwam na elf minuten spelen op voorsprong. Mohamed Salah schoot een vrije trap binnen. Ondanks aandringen van Ghana in de slotfase van de wedstrijd, bleek het de enige treffer van de avond. Zodoende verspeelt Ghana de groepswinst en gaat het als nummer twee door naar de kwartfinales, achter Egypte. In de volgende ronde treft Egypte Marokko.

Uganda – Mali 1-1

Voor Uganda, dat nog geen punt had verzameld in de eerste twee groepswedstrijden, zat het toernooi er voor vanavond al op. Mali had nog een sprankje hoop, maar was hoe dan ook uitgeschakeld door de zege van Egypte. Uganda kwam in Stade d’Oyem twintig minuten voor tijd op voorsprong via Farouq Miya, die scoorde op aangeven van Denis Iguma. Drie minuten later werd de stand weer gelijkgetrokken door Yves Bissouma. Een winnaar kwam er niet, waardoor beide ploegen zonder overwinning afscheid nemen van de Afrika Cup.