‘Dijks ruilt Ajax nog deze maand in voor avontuur in Engeland’

Mitchell Dijks vertrekt mogelijk nog deze maand bij Ajax. Volgens BBC Sports heeft Norwich City meer dan gemiddelde belangstelling voor de linkerverdediger. Het management van de linkerverdediger zou inmiddels in gesprek zijn met het bestuur van the Canaries, met goedkeuring van de Amsterdamse club.

Dijks staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij Ajax, dat de verdediger medio 2014 naar Willem II liet vertrekken. Een uitstekend jaar in Tilburg zorgde ervoor dat de linkspoot toch weer toekomst had in Amsterdam. Sinds de komst van trainer Peter Bosz is de 23-jarige Dijks echter geen vaste waarde meer bij Ajax.

Bosz heeft Daley Sinkgraven omgeturnd tot linksback, met Dijks als voornaamste slachtoffer. Norwich City, dat tiende staat in de Championship, werd eerder deze maand ook met Marvin Zeegelaar van Sporting Portugal in verband gebracht, maar de vraagprijs van 3,5 miljoen euro ligt beduidend hoger dan die van Ajax voor Dijks.