Elf clubs informeerden naar Frank de Boer: ‘Er zaten een paar mooie tussen’

Guido Albers speelde als zaakwaarnemer afgelopen zomer een rol in de overgang van Frank de Boer naar Internazionale. Het huwelijk tussen de Nederlandse oefenmeester en de Italiaanse topclub was weinig succesvol. Inmiddels hebben er al elf clubs, zonder succes, naar De Boer geïnformeerd.

“Daar zaten mooie clubs tussen. Ik merk dat de middenmoot van de Bundesliga en de middenmoot en onderkant van de Premier League geïnteresseerd zijn, of clubs die op dit moment problemen hebben. Ook uit België en Frankrijk hebben clubs gebeld”, vertelt de zaakwaarnemer tegen VICE Sports. Overigens hoeven Chinese clubs voor de diensten van De Boer. “Voor China is Frank nog nooit gevraagd, maar dat komt ook doordat ik dat aan de voorkant heb dichtgetimmerd. Daar wil Frank echt niet heen. Tegen de agenten die belangrijke deals in China doen, zeg ik dat ze Frank de Boer niet op het lijstje hoeven te zetten.”

In het begin van het seizoen kende De Boer een weinig succesvolle periode bij Internazionale. Na drie maanden stond de oefenmeester alweer op straat. “Voor het tekenen hebben we vijf keer met Inter gezeten. Dus je kan niet zeggen dat we onvoorbereid naar de laatste afspraak gingen. Maar tussen het eerste gesprek en het uiteindelijke tekenen zat een periode van een aantal weken”, zegt Albers. De Boer werd uiteindelijk pas begin augustus aangesteld in Milaan. “Dat hadden we korter willen hebben, want dan had Frank meer tijd gehad voordat het seizoen begon. Met Franks manier van werken heb je gewoon meer aanloop nodig en niet tien dagen voor de aanvang van de competitie. Dat is het lesgeld.”

Begin november werd De Boer alweer ontslagen bij Internazionale, na een reeks tegenvallende resultaten. “Frank had uiteindelijk niet voldoende succes, dat zijn ook gewoon feiten. Ik denk dat de inschattingsfout is geweest, als je het daar over moet hebben, dat we de chemie, de groep en het proces waarin zij stonden, hebben onderschat. Ik vind het voor Frank nu alleen maar een compliment dat de spelers waarvan hij benoemde dat zij het proces in de groep verstoorden, zoals Felipe Melo en Stevan Jovetic, nu allemaal verkocht en verhuurd zijn. Wat hij zag en adviseerde, heeft de directie dit transferwindow alsnog overgenomen.”