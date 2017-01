Barcelona kan eerste optie lichten: ‘Als ik de kans krijg, dan pak ik die’

De kans is groot dat Yerry Mina in de toekomst bij Barcelona terechtkomt. Toen de verdediger in mei naar Palmeiras vertrok, bedong de club uit Catalonië een eerste optie van negen miljoen euro op de Colombiaan en daar is Mina van op de hoogte. Hij wil echter niet op de zaken vooruitlopen.

“Ik heb mijn doelen voor 2017. Ik wil honderd procent geconcentreerd blijven, met Palmeiras kampioen worden en daarna naar Europa vertrekken. Alles op zijn tijd”, aldus de 22-jarige Mina in een interview met SPORT. “Ik wil het juiste doen. Ik zit nu bij een club waarmee ik mij kan identificeren. Als ik naar Europa ga, moet ik daar honderd procent klaar voor zijn.”

“Barcelona? Hun speelstijl lijkt op die van mij. Ik wil ook altijd voetballen van achteruit. Als de kans zich met de hulp van God voordoet om naar Barcelona te gaan, dan pak ik die en probeer ik er door te breken. Maar nu zit ik nog bij Palmeiras en daar ben ik gelukkig.” Mina, viervoudig international, ligt in Brazilië nog vast tot nieuwjaarsdag 2021.