NEC-aanvoerder niet naar LA: ‘Eventjes was ik boos en teleurgesteld’

Voor Gregor Breinburg was er een droomtransfer in de maak. De middenvelder kon van Nijmegen naar Los Angeles verhuizen, om daar voor LA Galaxy te gaan spelen. De overgang ketste uiteindelijk af en dat stelde Breinburg even teleur, maar hij heeft zich inmiddels neergelegd bij een langer verblijf bij NEC.

“Eventjes was ik teleurgesteld en boos. Boos op NEC, omdat ze een tweede bod niet accepteerden. Maar ik had een goed gesprek met de trainer en kon de knop omzetten. Bij NEC blijven is geen ramp”, zegt de aanvoerder van NEC tegen Voetbal International. “Ik zag LA helemaal zitten, dacht echt dat het door zou gaan. Maar het is van de baan. LA heeft nu andere jongens aangetrokken. Dan kun je op bed gaan liggen nadenken, dat heb ik ook wel gedaan, maar je moet door.”

Breinburg scoorde afgelopen weekeinde twee keer, beide doelpunten uit een strafschop. Hij trok na de tweede treffer zijn shirt uit. “Niet slim misschien, maar de tekst eronder wilde ik graag laten zien: God is groot, in het Papiaments. Het maakt niet uit in welke situatie je zit, God weet hoe je toekomst eruitziet. Een transfer die nu niet komt, komt misschien een andere keer. God bepaalt waar ik volgend jaar speel. En ik neem aan dat de trainer die boete voor die gele kaart wel betaalt.”