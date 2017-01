PSG bereikt finaleplaats na schitterende vrije trap van Di María

Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi van Frankrijk. Het team van Unai Emery had het voor rust erg lastig met Girondins Bordeaux, maar nam na de onderbreking afstand van les Girondins (1-4). Ángel Di María en Edinson Cavani verzorgden de doelpunten.

Bordeaux begon fel aan de wedstrijd en maakte het PSG bij vlagen erg moeilijk. Individuele klasse gaf uiteindelijk de doorslag, want na negentien minuten opende Di María met een sublieme vrije trap de score in het Nouveau Stade de Bordeaux. De marge had daarna vergroot kunnen worden, ware het niet dat Blaise Matuidi recht op de doelman schoot en Cavani naast mikte. Die missers kwamen PSG duur te staan, want na ruim een half uur op de klok maakte Diego Rolán er met een intikker 1-1 van. De aanval werd opgezet door Malcom, die erg bedrijvig was en eerder in het duel nog vergeefs om een strafschop had gevraagd.

In de tweede helft had PSG even moeite om op gang te komen, maar na het uur werd de zege veiliggesteld. Cavani maakte er met twee doelpunten 1-3 van en het slotakkoord kwam van de voet van Di María; de Argentijn vond buiten de zestien de ruimte voor het schot en knalde via de verre paal raak. PSG kan zich nu richten op de competitiewedstrijd tegen AS Monaco en treft die ploeg mogelijk ook in de finale, al maakt AS Nancy ook nog een kans. Monaco en Nancy staan woensdagavond in het Stade Louis II tegenover elkaar.