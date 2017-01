Goalgetter keert na anderhalf jaar terug bij Besiktas: ‘Zijn hart ligt hier’

Demba Ba keert naar alle waarschijnlijkheid op huurbasis terug naar Besiktas. De Zwarte Adelaars hebben volgens NTV Spor een akkoord bereikt met Shanghai Shenhua en zullen de terugkeer van de aanvaller eerdaags wereldkundig maken.

Besiktas verkocht de 31-jarige Ba in de zomer van 2015 voor dertien miljoen euro aan Shanghai. De Senegalees maakte in China 29 doelpunten in 37 wedstrijden en liep in juli jongstleden een beenbreuk op, waardoor hij in februari pas weer in actie kan komen. Dat gaat hij dus waarschijnlijk doen bij zijn ex-werkgever uit Istanbul.

Als een verrassing komt de hernieuwde samenwerking niet helemaal, zo vertelt directeur Ahmet Nur Çebi: “Het hart van Ba ligt hier en dat doet het al sinds hij hier vertrok. Ba wil terug naar Besiktas en dat heeft niet zozeer met het huidige moment te maken, want hij wil al terug sinds hij hier vertrok”, aldus de bestuurder.